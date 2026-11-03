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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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03.11.2026 14:02:57

Ferrari Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" nach Zahlen zum dritten Quartal und einem leicht erhöhten Gewinnausblick mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) decke sich mit den Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Konsensschätzungen könnten nun steigen. Allerdings könnte der Aktienkurs etwas unter Druck geraten, denn einige Investoren hätten mit einer deutlicheren Erhöhung des Gewinnziels gerechnet./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
430.00 €
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Outperform 		Kurs*:
374.75 € 		Abst. Kursziel*:
14.74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
368.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.78%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
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