Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" nach Zahlen zum dritten Quartal und einem leicht erhöhten Gewinnausblick mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) decke sich mit den Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Konsensschätzungen könnten nun steigen. Allerdings könnte der Aktienkurs etwas unter Druck geraten, denn einige Investoren hätten mit einer deutlicheren Erhöhung des Gewinnziels gerechnet./bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
374.75 €
|
Abst. Kursziel*:
14.74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
368.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.78%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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