01.09.2025 06:36:30
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 475 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan geht davon aus, dass der Sportwagenbauer die Konsensschätzungen mindestens problemlos erreichen oder gar übertreffen und auf seinem Kapitalmarkttag am 9. Oktober seine Ziele anheben wird. Dies schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 21:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2025 / 21:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
475.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
406.60 €
|
Abst. Kursziel*:
16.82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
405.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.11%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|380.48
|0.32%
