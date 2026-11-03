Ferrari 339.03 CHF 0.10% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 9,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller kostspieliger Fahrzeuge agiere in einem strukturell wachsenden Markt für "harte" Luxusartikel, schrieb Natasha Brilliant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Vertriebsstandorte sprächen für steigende Absatzvolumina und Margen. Die Erwirtschaftung hoher Barmittel stütze zudem die Ausschüttung attraktiver Dividenden./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.