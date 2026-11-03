Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 9,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller kostspieliger Fahrzeuge agiere in einem strukturell wachsenden Markt für "harte" Luxusartikel, schrieb Natasha Brilliant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Vertriebsstandorte sprächen für steigende Absatzvolumina und Margen. Die Erwirtschaftung hoher Barmittel stütze zudem die Ausschüttung attraktiver Dividenden./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
364.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-97.29%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
369.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-97.32%
|
Analyst Name::
Natasha Brilliant
|
KGV*:
-
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