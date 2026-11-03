Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 460 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf attestierte den Italienern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal. Das Ergebnis liege um drei Prozent über der Konsensschätzung. Zudem habe der Hersteller von Luxusautos die Geschäftsziele erneut nach oben geschraubt./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
465.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
364.85 €
|
Abst. Kursziel*:
27.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
366.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.01%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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