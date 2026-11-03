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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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04.11.2026 09:17:41

Ferrari Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 460 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf attestierte den Italienern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal. Das Ergebnis liege um drei Prozent über der Konsensschätzung. Zudem habe der Hersteller von Luxusautos die Geschäftsziele erneut nach oben geschraubt./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
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03.11.26 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
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