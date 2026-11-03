Ferrari 325.04 CHF -1.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das operative Ergebnis decke sich mit den Erwartungen von Banken und Brokern, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Käufer am Markt hätten hingegen ein klein wenig mehr erwartet. Mit einer leicht erhöhten operativen Gewinnprognose des Luxusautoherstellers für das Gesamtjahr sei gerechnet worden./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.