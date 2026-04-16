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16.04.2026 14:32:20
Eni Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth passte ihre Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Geschäftssignale aus der Versorgerbranche an./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.08 €
|
Abst. Kursziel*:
23.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.55%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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