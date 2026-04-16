Eni 21.28 CHF -0.69% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth passte ihre Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Geschäftssignale aus der Versorgerbranche an./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.