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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

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16.04.2026 14:32:20

Eni Overweight

Eni
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth passte ihre Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Geschäftssignale aus der Versorgerbranche an./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.08 € 		Abst. Kursziel*:
23.48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.55%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:32 Eni Overweight Barclays Capital
09.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 Eni Buy UBS AG
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