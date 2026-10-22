Eni 25.23 CHF 4.26% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Ölkonzern habe einmal mehr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Joshua Stone am Freitag. Er hob die angekündigte Sonderdividende, die überraschend hoch ausfalle, sowie die erwartungsgemäße Ausweitung der Aktienrückkäufe hervor./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.