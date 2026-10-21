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21.10.2026 14:40:56

Engie (ex GDF Suez) Outperform

Engie
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27,70 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte mit seinen Kennziffern auf gutem Weg sein, das obere Ende seiner Zielspanne für 2026 zu erreichen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
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