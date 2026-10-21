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Engie Aktie 2200367 / FR0010208488

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21.10.2026 10:21:17

Engie (ex GDF Suez) Buy

Engie
21.27 CHF 0.61%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Engie vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Energieversorgers dürfte um starke 35 Prozent gestiegen sein, schrieb James Brand in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Buy
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.88 € 		Abst. Kursziel*:
31.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.61%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
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