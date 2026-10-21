Engie 21.27 CHF 0.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Engie vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Energieversorgers dürfte um starke 35 Prozent gestiegen sein, schrieb James Brand in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.