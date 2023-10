NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 38,60 auf 37,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari passte ihre Schätzungen und die verwalten Mittel für die Fondsgesellschaft in einer am Freitag vorliegenden Studie vor dem Zwischenbericht nach unten an. Aktien- und Anleihemärkte sind im dritten Quartal bisher gefallen./ag/edh;