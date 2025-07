NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal erhöhte in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung zu den Zahlen für das zweite Quartal seine Gewinnschätzungen für die zur Deutschen Bank gehörenden Fondsgesellschaft leicht./rob/ajx/zb;