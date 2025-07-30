|Kurse + Charts + Realtime
15.08.2025 09:45:41
Douglas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe im dritten Geschäftsquartal eine unerwartet deutliche Umsatzerholung unter Beweis gestellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sprach daher von einem insgesamt ordentlichen Quartal. Nach einem schwachen zweiten Quartal sei das Unternehmen wieder zurück im Wachstumsbereich./tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas Buy
|
Unternehmen:
Douglas
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.80 €
|
Abst. Kursziel*:
48.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.66%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse