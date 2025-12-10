Douglas Aktie 133507391 / DE000BEAU7Y1
11.12.2025 09:41:06
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani erhöhte am Mittwochabend seine Gewinnprognosen (EPS) für die Parfümeriekette der Jahre 2026 und 2027. Damit Investoren aber wieder Vertrauen in die schwer gebeutelte Aktie gewinnen, müssten Umsatzsteigerungen erfolgen, die auf eine Erholung des Premium-Beauty-Marktes hindeuten, betonte der Analyst./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Douglas
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
12.50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Yashraj Rajani
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
