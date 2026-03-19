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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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25.03.2026 11:31:07

Diageo Outperform

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo nach einer endgültigen Vereinbarung der indischen Tochter USL über den Verkauf eines Cricket-Teams in Indien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass United Spirits Limited (USL) den Erlös in Form einer Sonderdividende ausschüttet, von der auch Diageo profitieren würde. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum operativen Ergebnis dürfte so leicht sinken./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
13.81 £ 		Abst. Kursziel*:
44.82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
13.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
45.77%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
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