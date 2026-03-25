Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo nach einer endgültigen Vereinbarung der indischen Tochter USL über den Verkauf eines Cricket-Teams in Indien auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst Edward Mundy verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen gewissen Beitrag des Verkaufs zu den Ergebnissen des Spirituosenherstellers. Zudem erwartet er, dass der neue Vorstandschef neue Akzente setzen werde in Bezug auf Kosten, Liquidität und Wachstum der Konzerngruppe./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.79 £
|
Abst. Kursziel*:
45.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.88%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo macht am Mittwochvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
24.03.26
|Diageo Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Diageo (finanzen.ch)
|
24.03.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
20.03.26