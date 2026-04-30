Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’962 -0.5%  SPI 18’306 -0.5%  Dow 48’862 -0.6%  DAX 23’867 -0.4%  Euro 0.9236 0.0%  EStoxx50 5’777 -0.7%  Gold 4’600 1.2%  Bitcoin 60’162 0.4%  Dollar 0.7909 0.0%  Öl 121.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Leclanché-Aktie tiefer: Provisorische Zahlen zeigen erneut rote Zahlen
Partners Group-Aktie mit Verlusten: Erweiterung der Flotte von North Star mittels Eigenkapital
Newron-Aktie im Abwärtssog: Pause bei US-Studie zu Evenamide bei Schizophrenie
Santhera-Aktie etwas schwächer: Ex-Idorsia-Chefin Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen
BCGE-Aktie mit leichtem Plus: Genfer Kantonalbank stockt Anleihe auf
Suche...
eToro entdecken

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

43.61
CHF
1.53
CHF
3.64 %
09:41:13
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.04.2026 08:42:51

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
44.01 CHF 1.99%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um 8 Prozent übertroffen, schrieb Alex Irving am Donnerstagmorgen zum Bericht des erstes Quartals. Angetrieben worden sei dies vom Express-Geschäft. Der Ausblick sei beibehalten worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
47.57 € 		Abst. Kursziel*:
-7.50%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
47.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.70%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?