DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

43.66
CHF
2.14
CHF
5.15 %
09:57:18
SWX
08.04.2026 08:00:06

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
43.94 CHF 2.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving beschäftigte sich am Dienstag mit dem Auftragsbestand im Containerverkehr. Dieser nehme beständig zu, und das trotz laufender Flottenerweiterung. Seine Analyse ergebe zwar für 2026 ein relativ moderates Netto-Flottenwachstum, das geringer sei als in den zwei Jahren zuvor. Er warnt aber dennoch vor den Risiken eines Nachfrageeinbruchs. Im ersten Quartal sei die Nachfrage aber relativ gut gewesen. Zu DHL schrieb er, dass die Ergebnisse des Konzerns stark vom E-Commerce und dem Welthandel abhängig seien./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 21:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
45.91 € 		Abst. Kursziel*:
-4.16%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
47.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.68%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

