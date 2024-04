ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Unsicherheit, ob die Bundesregierung die Staatsbeteiligung an dem Telekomkonzern zur Finanzierung der Deutschen Bahn verkaufen werde, könnte auf den Papieren lasten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Klarheit darüber wäre also positiv. Die Telekom bleibe ein attraktives Investment./mis/ajx;