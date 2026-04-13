FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner seien ohne Berücksichtigung des Werts der US-Tochter T-Mobile US weiter zu günstig, schrieb Robert Grindle in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Anlagestrategen der Deutschen Bank seien mittlerweile sehr optimistisch für den US-Aktienmarkt, wobei die Gemengelage im US-Telekomsektor allerdings weniger eindeutig sei. Grindle zählt die T-Aktie zu den Favoriten in der Defensive nicht der Offensive./rob/ag/edh;