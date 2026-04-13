Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner seien ohne Berücksichtigung des Werts der US-Tochter T-Mobile US weiter zu günstig, schrieb Robert Grindle in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Anlagestrategen der Deutschen Bank seien mittlerweile sehr optimistisch für den US-Aktienmarkt, wobei die Gemengelage im US-Telekomsektor allerdings weniger eindeutig sei. Grindle zählt die T-Aktie zu den Favoriten in der Defensive nicht der Offensive./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.15 €
|
Abst. Kursziel*:
44.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.23%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
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