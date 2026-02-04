Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Telekom Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Paul Sidney bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf die von dem Konzern für Deutschland angekündigte Preiserhöhung für einen Teil seiner Internet-Bestandskunden. Dieser Schritt nach oben sei positiv für den hiesigen Telekommunikationsmarkt und stärke seine Zuversicht, dass sich die Marktbedingungen und das Wachstum in Deutschland in den nächsten 12 bis 18 Monaten verbessern können./la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.59 €
|
Abst. Kursziel*:
15.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.18%
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:58
|TecDAX aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel DAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX im Minus (finanzen.ch)