Deutsche Telekom Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 37,20 auf 35,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Paul Sidney wertete am Dienstagabend die Ergebnisse des "German Telecoms Survey" von Berenberg aus. Daraus ergäben sich weitere Wachstumserwartungen für den deutschen Telekommarkt - und dass die Bonner ihre nationale Konkurrenz weiter abhängen dürften. Sidney liegt mit seiner Ergebnisprognose für 2026 nach eigener Aussage etwa vier Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.60 €
|
Abst. Kursziel*:
32.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.86%
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|06:44
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|19.65
|0.75%
