Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

07.06.2022
05.11.2025 06:44:06

Deutsche Telekom Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 37,20 auf 35,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Paul Sidney wertete am Dienstagabend die Ergebnisse des "German Telecoms Survey" von Berenberg aus. Daraus ergäben sich weitere Wachstumserwartungen für den deutschen Telekommarkt - und dass die Bonner ihre nationale Konkurrenz weiter abhängen dürften. Sidney liegt mit seiner Ergebnisprognose für 2026 nach eigener Aussage etwa vier Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.60 € 		Abst. Kursziel*:
32.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.86%
Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

06:44 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
