Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
16.50CHF
4.95CHF
42.91 %
09.06.2020
SWX
24.10.2025 13:22:43
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom
27.05 CHF -2.07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Tochter T-Mobile US im dritten Quartal seien eine Stütze, schrieb Robert Grindle in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
29.25 €
Abst. Kursziel*:
43.59%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
29.21 €
Abst. Kursziel aktuell:
43.79%
Analyst Name::
Robert Grindle
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
