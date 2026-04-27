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28.04.2026 16:24:14

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach dem Quartalsbericht von 260 auf 300 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "starken Startquartal" und einem weiterhin positiven Marktumfeld. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Dass der Börsenbetreiber seine Jahresziele nur bestätigt hat, sieht er nicht negativ, sondern als ein Ausdruck der Vorsicht./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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