FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach dem Quartalsbericht von 260 auf 300 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "starken Startquartal" und einem weiterhin positiven Marktumfeld. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Dass der Börsenbetreiber seine Jahresziele nur bestätigt hat, sieht er nicht negativ, sondern als ein Ausdruck der Vorsicht./ck/rob/bek;