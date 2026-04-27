Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach dem Quartalsbericht von 260 auf 300 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "starken Startquartal" und einem weiterhin positiven Marktumfeld. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Dass der Börsenbetreiber seine Jahresziele nur bestätigt hat, sieht er nicht negativ, sondern als ein Ausdruck der Vorsicht./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
267.80 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
267.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
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|Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt (AWP)
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