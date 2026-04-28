Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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28.04.2026 10:04:11
Deutsche Börse Buy
Deutsche Börse
247.73 CHF 1.13%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 293 Euro auf "Buy" belassen. Die Eschborner hätten bei Erträgen und Gewinnen die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach den Quartalszahlen. Das starke Wachstum treibe die Gewinnentwicklung an./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
293.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
267.20 €
|
Abst. Kursziel*:
9.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
268.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.17%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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