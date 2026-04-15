Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 302 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob seine Schätzungen bis 2028 am Mittwochabend vor den Ende April erwarteten Quartalszahlen etwas an. Er wird damit vor allem optimistischer für die Einnahmen für Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren sowie Fondslösungen. Der Experte setzt derweil etwas geringere Erträge mit Daten (IMS) an. Die Bewertung der Aktien der Eschborner hält er für attraktiv./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
302.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
256.00 €
|
Abst. Kursziel*:
17.97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
256.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.83%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
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