Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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15.04.2026 09:32:59
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse
236.45 CHF 1.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 263 auf 274 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers gab am Dienstagabend seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 27. April den letzten Feinschliff. Er berücksichtigte dabei die Handelsvolumina für März sowie die jüngste Handelsdynamik./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
274.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
256.00 €
|
Abst. Kursziel*:
7.03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
257.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.61%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|02.04.26
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|08:27
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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|Deutsche Börse Neutral
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|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Warburg Research
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