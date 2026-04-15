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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 263 auf 274 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers gab am Dienstagabend seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 27. April den letzten Feinschliff. Er berücksichtigte dabei die Handelsvolumina für März sowie die jüngste Handelsdynamik./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:03 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.