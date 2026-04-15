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15.04.2026 09:32:59

Deutsche Börse Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 263 auf 274 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers gab am Dienstagabend seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 27. April den letzten Feinschliff. Er berücksichtigte dabei die Handelsvolumina für März sowie die jüngste Handelsdynamik./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
257.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
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