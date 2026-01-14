Deutsche Börse 195.55 CHF 0.06% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison sein diesjähriges Ergebnisziel für den Börsenbetreiber um 2 Prozent an. Er kappte es aber für 2027 um 3 Prozent./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT



