Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
195.20CHF
3.60CHF
1.88 %
15:41:35
SWX
14.01.2026 13:32:31
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse
195.55 CHF 0.06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison sein diesjähriges Ergebnisziel für den Börsenbetreiber um 2 Prozent an. Er kappte es aber für 2027 um 3 Prozent./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
210.30 €
|
Abst. Kursziel*:
18.88%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
209.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.16%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
