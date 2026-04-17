Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Erholung der deutschen Konjunktur zeichne sich nämlich angesichts der geopolitischen Turbulenzen erst 2027 ab./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
28.16 €
|
Abst. Kursziel*:
13.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.12%
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
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