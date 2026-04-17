Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’239 -1.4%  SPI 18’699 -0.9%  Dow 49’447 1.8%  DAX 24’351 -1.4%  Euro 0.9199 0.2%  EStoxx50 5’973 -1.4%  Gold 4’790 -0.8%  Bitcoin 58’634 1.2%  Dollar 0.7825 0.0%  Öl 96.0 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagvormittag
Bayer-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Neutral
Bullenmarkt oder trügerische Ruhe? Warum Gold und Silber trotz Unsicherheiten an Dynamik verlieren
Suche...

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

25.80
CHF
-0.70
CHF
-2.65 %
09:57:29
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.04.2026 08:04:57

Deutsche Bank Equal Weight

Deutsche Bank
25.80 CHF -2.65%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Erholung der deutschen Konjunktur zeichne sich nämlich angesichts der geopolitischen Turbulenzen erst 2027 ab./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Equal Weight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
28.16 € 		Abst. Kursziel*:
13.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.12%
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:04 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
12.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen