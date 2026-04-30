Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management des Essenslieferdienstes habe beruhigende Signale hinsichtlich der Entwicklung in den Schlüsselmärkten gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2026 und 2027 um bis zu 11 Prozent./rob/edh/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.57 €
|
Abst. Kursziel*:
36.12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.05%
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Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
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30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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30.04.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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30.04.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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30.04.26
|Delivery Hero bestätigt Prognose nach gutem ersten Quartal (AWP)
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