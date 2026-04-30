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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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30.04.2026 08:44:11

Delivery Hero Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross attestierte dem Essenslieferdienst am Donnerstagmorgen ein solides erstes Quartal. Bezüglich des Ausblicks gehe das Unternehmen jetzt davon aus, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr dem oberen Ende der Zielspanne nähere. Dies wertet der Experte leicht positiv./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35.10 €
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74.98%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
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