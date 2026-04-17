Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Anteilsaufstockung durch Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Amerikaner sprächen von einem "opportunistischen" Vorgehen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte nimmt zwar die anhaltende Debatte rund um die Erhaltung der Marktanteile in Korea und in der Region Nahost-Nordafrika zur Kenntnis, bleibt aber angesichts der attraktiven Bewertung des Essenslieferdienstes bei seiner positiven Empfehlung./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.87 €
|
Abst. Kursziel*:
24.58%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.11%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-
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