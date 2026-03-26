Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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26.03.2026 09:18:12
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
14.67 CHF 1.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung den starken Free Cashflow. Er monierte aber den Ausblick auf den operativen Gewinn (Ebitda), der etwas schwächer als erwartet sei./rob/tih/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.77 €
|
Abst. Kursziel*:
77.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.95%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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