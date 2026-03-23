Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’481 1.3%  SPI 17’478.1200 1.6%  Dow 45’577 -1.0%  DAX 22’973.8500 2.7%  Euro 0.9 0.3%  EStoxx50 5’643 2.6%  Gold 4’390 -2.6%  Bitcoin 55’694 4.2%  Dollar 0.7886 0.2%  Öl 103.5 -5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Equinor-Aktie mit kräftigem Kursplus: Starke Zahlen und neue Ölfunde beflügeln
DroneShield-Aktie im freien Fall: Kapitalerhöhung und Radar-Offensive
VNET Group-Aktie im Fokus: Analysten sehen grosses Potenzial
Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um Dollar, Franken und Euro
Suche...
Plus500 Depot

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

14.92
CHF
1.33
CHF
9.75 %
12:38:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.03.2026 10:59:55

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
14.23 CHF 2.15%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Foodpanda-Verkaufs in Taiwan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Mit Blick auf den Wert der Summe aller Einzelteile des Essenslieferanten dürfte der Wert der Aktie mit dem Verkauf steigen und die Kapitalstruktur stärken, schrieb Andrew Ross. Er sprach am Montag von einem "positiven Schritt" und hofft auf weitere Initiativen im Rahmen der strategischen Überprüfungen durch das Management./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
36.90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.42 € 		Abst. Kursziel*:
139.30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
125.62%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:59 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10:01 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen