Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’627 0.8%  SPI 19’230 0.7%  Dow 50’655 0.4%  DAX 25’178 0.0%  Euro 0.9151 0.1%  EStoxx50 6’071 0.1%  Gold 4’450 -1.3%  Bitcoin 58’957 -1.0%  Dollar 0.7870 0.1%  Öl 95.0 -4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882ABB1222171Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
IREN-Aktie mit Kursfeuerwerk: Setzt mit Milliardeninvestition auf Dell-Server für KI-Rechenzentren
Risiko-Check: Wie funktionieren inflationsgeschützte Anleihen-ETFs wirklich?
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Bestehende Unsicherheit: Darum bewegt sich der US-Dollar nach oben
Suche...
eToro entdecken

Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.05.2026 21:39:36

Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich

Uber
55.15 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

NEW YORK/BERLIN (awp international) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat seinen Anteil am deutschen Lieferdienstkonzern Delivery Hero im Übernahmepoker deutlich ausgebaut. Der direkte Anteil von Uber an den Berlinern sei zu Wochenbeginn von 19,5 auf 24,99 Prozent gestiegen, hiess es in einer Stimmrechtsmitteilung vom MDax -Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss. Inklusive Wertpapier-Instrumenten hat sich Uber den Zugriff auf Stimmrechte im Umfang von 36,83 Prozent gesichert.

Am vergangenen Wochenende hatte Delivery Hero mitgeteilt, der US-Konzern sei mit einem Angebot von 33 Euro je Aktie auf die Gesellschaft zugekommen. In der Folge war am Montag der Aktienkurs mit der Spekulation auf einen Bieterkampf deutlich über diese Marke hinaus gestiegen.

Wie aus einer weiteren Stimmrechtsmitteilung der Berliner hervorging, reduzierte - ebenfalls am Montag - der weitere Grossaktionär Aspex Fund seine Beteiligung von zuvor 14,55 auf nun 7,56 Prozent der Anteile. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg verkaufte Aspex Anteile eben an Uber, und das für knapp unter 40 Euro. Bloomberg berief sich auf mit der Sache vertraute Personen.

Aspex gilt als aktivistischer Investor. Der Fonds aus Hongkong hatte laut Bloomberg den Verkauf von Geschäftsteilen gefordert. Im Dezember war der Konzern auf kritische Investoren zugegangen und hatte mitgeteilt, den Verkauf von Unternehmensteilen zu prüfen. Offenbar reichte das aber nicht: Vor rund zwei Wochen kündigte der langjährige Chef Niklas Östberg an, die Leitung des Unternehmens spätestens bis Ende März 2027 abzugeben. Aspex hatte seinen Abgang gefordert.

In Medienberichten wie in der "Financial Times" hatte es bereits am Wochenende unter Berufung auf Insider geheissen, dass Uber auch an grosse Anteilseigner der Berliner herangetreten sei mit der Bereitschaft, 38 Euro je Papier zu zahlen. Wie die Zeitung berichtete, wollten viele Investoren aber einen Preis von 40 Euro sehen.

Am Mittwoch beendete die Delivery-Hero-Aktie den Xetra-Handel mit einem Schlusskurs von 39,35 Euro. In den vergangenen dreizehn Handelstagen hat die Aktie ihren Wert in etwa verdoppelt. Nachbörslich fiel sie am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate knapp unter die 39-Euro-Marke.

Delivery Hero hat seinen Sitz in Berlin, ist aber seit dem Verkauf des Deutschland-Geschäfts an Just Eat Takeaway hierzulande operativ nicht mehr aktiv. Das Unternehmen zählt allerdings wegen der starken Präsenz in Asien, Südeuropa, der arabischen Halbinsel und Afrika zu den weltweit grössten Essenslieferdiensten. Uber betreibt mit Uber Eats selbst einen Essenslieferdienst - unter anderem auch in vielen Städten Deutschlands.

Die Tür geöffnet für die strategischen Veränderungen bei Delivery Hero hatte der Teilrückzug des ehemals grössten Anteilseigners Prosus. Die niederländische Beteiligungsgesellschaft stimmte wegen Wettbewerbsbedenken der Europäischen Kommission im Rahmen der Übernahme von Just Eat Takeaway zu, ihren Anteil grossteils abzugeben. So hatte vor einigen Wochen erst Aspex mit einem Paket von Prosus seine Beteiligung aufgestockt./men/la

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Uber

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Uber

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:03 Europa verliert an Wachstum
09:15 Marktüberblick: Zalando gesucht – Siltronic im Fokus
08:45 Ausbruch nach oben gescheitert
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verschnaufpause nach dem Kurssprung
26.05.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf ASML Holding NV
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’160.24 19.60 SHSBXU
Short 14’439.21 13.94 SFNBRU
Short 14’967.58 8.96 SOXBAU
SMI-Kurs: 13’627.41 27.05.2026 17:31:20
Long 13’031.49 19.19 SYBDXU
Long 12’737.64 13.59 BSUR4U
Long 12’215.43 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Uber 55.15 -0.65% Uber

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab
Micron-Aktie nicht zu bremsen: UBS schürt mit Mega-Kursziel neue KI-Fantasie
Rheinmetall-Aktie sinkt: Bundeswehr-Auftrag für Laser-Licht-Module
Goldpreis unter Druck: Militärische Eskalation im Nahen Osten belastet
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
SoftBank-Aktie knackt neuen Rekord - KI-Boom schiebt weiter an
Partners Group-Aktie gibt nach: Beteiligungsgesellschaft geht gegen US-Investor Grizzly Research juristisch vor
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Top-Rankings

1. Quartal 2026: Diese US-Aktien befinden sich im Portfolio von Carl Icahn
Portfolio-Einblick
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröff ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Bridgewater baute im ersten Quartal 2026 sein Portfolio um. Während Software-Werte an Bedeutung ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.