HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferant kämpfe weiterhin für eine Rückkehr zu steigenden Umsätzen und Ergebnissen, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Denjenigen, die wie er selbst daran glaubten, böten die veröffentlichten Geschäftszahlen aber nur wenig Unterstützung. Der Ausblick auf 2026 impliziere einen erneuten Rückgang von Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis (Ebitda). Der Verweis des Unternehmens auf Extremwetterlagen als wesentlichen Grund werde dem Aktienkurs wohl nicht viel helfen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.20 €
|
Abst. Kursziel*:
107.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
116.26%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
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|KORREKTUR: Hellofresh rechnet 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn (Dow Jones)
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07:02
|EQS-News: FY 2025: HelloFresh SE continues to show strong AEBITDA performance while efficiency program progresses meaningfully (EQS Group)
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|Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker (finanzen.ch)
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|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
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|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
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