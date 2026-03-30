Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Delivery Hero Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Er sei weiterhin zuversichtlich, dass gut geführte Lieferplattformen wie Delivery Hero das Marktwachstum überträfen, schrieb Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die kommenden Verbrauchergenerationen dürften den Komfort und die Liefergeschwindigkeit dieser Angebote zunehmend zu schätzen wissen, auch wenn ein wiedererstarkter Wettbewerb und regulatorische Herausforderungen die Entwicklung kurzfristig verlangsamen könnten./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.42 €
|
Abst. Kursziel*:
88.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
88.51%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
30.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
30.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Delivery Hero
|07:12
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|07:12
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|07:12
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|14.68
|-2.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:25
|
Jefferies & Company Inc.
Eni Buy
|07:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy
|07:21
|
Bernstein Research
ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|07:12
|
JP Morgan Chase & Co.
CTS Eventim Overweight
|07:12
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Delivery Hero Buy
|07:11
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JENOPTIK Buy
|06:58
|
Barclays Capital
Südzucker Overweight