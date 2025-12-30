|Einschränkungen
|
30.12.2025 12:47:00
Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Störung des Onlinebankings
Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen.
Die Postbank gehört wie die Norisbank zu der Gruppe der Deutschen Bank. Die Banken informierten auf den Internetseiten die Kunden über die Probleme beim Anmeldevorgang. Weiterführende Angaben zu der Störung machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.
Die Deutsche Bank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,19 Prozent höher bei 33,14 Euro.
/lkm/DP/nas
FRANKFURT (awp international)
