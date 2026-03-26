CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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27.03.2026 09:58:40
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
47.50 CHF -18.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Für 2025 sei der Konsens übertroffen worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Erstbewertung der Resultate. Das Zielband für 2026 sei zwar breit gefasst, deute aber auf ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum hin./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.00 €
|
Abst. Kursziel*:
94.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
121.58%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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