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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

47.00
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-11.00
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11:31:06
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27.03.2026 09:58:40

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Für 2025 sei der Konsens übertroffen worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Erstbewertung der Resultate. Das Zielband für 2026 sei zwar breit gefasst, deute aber auf ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum hin./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59.00 € 		Abst. Kursziel*:
94.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
121.58%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse