CTS Eventim 47.50 CHF -18.76% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Für 2025 sei der Konsens übertroffen worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Erstbewertung der Resultate. Das Zielband für 2026 sei zwar breit gefasst, deute aber auf ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum hin./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.