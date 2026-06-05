MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das CTS Eventim-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 59.10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.920 CTS Eventim-Aktien im Depot. Die gehaltenen CTS Eventim-Aktien wären am 04.06.2026 944.16 EUR wert, da der Schlussstand 55.80 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5.58 Prozent.

Der CTS Eventim-Wert an der Börse wurde auf 5.29 Mrd. Euro beziffert. Das CTS Eventim-Papier wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das CTS Eventim-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch