21.08.2025 09:32:40
CTS Eventim Add
CTS Eventim
80.53 CHF -13.83%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Volker Bosse attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Umsatz- und Gewinnentwicklung unter den Erwartungen. Er sprach daher trotz eines bestätigten Ausblicks von einem enttäuschenden Quartalsbericht./rob/tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:58 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu CTS Eventim
|09:17
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.08.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
