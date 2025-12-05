Covestro Aktie 139490811 / DE000A40KY26
61.80EUR
-0.10EUR
-0.16 %
05.12.2025
BMN
12.12.2025 07:31:21
Covestro Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 61 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Übernahme des Chemiekonzerns durch die Abu Dhabi National Oil Company dürften die verbleibenden Aktionäre herausgedrängt werden, schrieb Sebastian Bray am Freitag. Sein Kursziel passte er entsprechend an das von ihm erwartete Angebot an./rob/tav/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
61.90 €
|
Abst. Kursziel*:
0.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
61.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.32%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse