FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank liefere weiter gut ab, schrieb Analyst Hadley Cohen in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Sie hob ihre Schätzungen in der Hoffnung auf mehr./ag/ajx;