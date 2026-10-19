ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung rund um den Getränkekonzern bleibe konstruktiv, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal. Investoren schätzten das Unternehmen für das gut planbare Ertragsprofil mit einem Wachstum, das die meisten Wettbewerber deutlich in den Schatten stelle. Das Quartal erwartet er im Rahmen der Markterwartungen, doch die Debatte werde sich stark um die Perspektiven für 2027 drehen./rob/tih/he;