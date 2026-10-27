Coca-Cola 76.40 CHF -0.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal von 104 auf 106 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut solide abgeschnitten, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Einmal mehr habe der Konzern positiv überrascht und zudem die Prognose angehoben./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.