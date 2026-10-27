Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’581 -0.1%  SPI 20’585 -0.1%  Dow 52’499 0.2%  DAX 25’704 0.4%  Euro 0.9241 0.2%  EStoxx50 6’168 0.1%  Gold 4’039 -0.6%  Bitcoin 66’816 -0.3%  Dollar 0.8295 0.1%  Öl 115.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sandoz124359842ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe
Silberpreis seit Rekordhoch halbiert: Konjunktursorgen oder geplatzte Spekulationsblase?
Airbus-Aktie: Flugzeugbauer trotz verhaltenem Sommer auf Kurs zum Rekordjahr
Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
Kaufen von DZ BANK für BASF-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

76.41
CHF
-0.10
CHF
-0.13 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2026 16:44:52

Coca-Cola Buy

Coca-Cola
76.40 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal von 104 auf 106 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut solide abgeschnitten, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Einmal mehr habe der Konzern positiv überrascht und zudem die Prognose angehoben./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 106.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 91.87 		Abst. Kursziel*:
15.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 91.59 		Abst. Kursziel aktuell:
15.73%
Analyst Name::
Peter Grom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:44 Coca-Cola Buy UBS AG
07:34 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen