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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

76.50
CHF
0.03
CHF
0.04 %
12:47:01
BRXC
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27.10.2026 13:03:06

Coca-Cola Outperform

Coca-Cola
76.50 CHF 0.04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr stark abgeschnitten und mit dem organischen Umsatzwachstum die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten Konkurrenten und habe exogene Schocks leichter weggesteckt./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:37 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 96.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 92.70 		Abst. Kursziel*:
3.56%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 92.71 		Abst. Kursziel aktuell:
3.55%
Analyst Name::
Nik Modi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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