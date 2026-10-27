Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr stark abgeschnitten und mit dem organischen Umsatzwachstum die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten Konkurrenten und habe exogene Schocks leichter weggesteckt./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 96.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 92.70
|
Abst. Kursziel*:
3.56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 92.71
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.55%
|
Analyst Name::
Nik Modi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
26.10.26
|Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Handel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|76.50
|0.04%
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|13:01
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|13:00
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UBS AG
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|12:39
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Mercedes-Benz Group Sector Perform
|12:33
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