Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’567 0.2%  SPI 20’545 0.2%  Dow 52’297 -0.1%  DAX 25’537 0.5%  Euro 0.9235 -0.1%  EStoxx50 6’149 0.5%  Gold 4’049 0.9%  Bitcoin 66’423 0.3%  Dollar 0.8287 0.1%  Öl 114.0 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie in Grün: Tochter Swiss setzt weniger Fremdflieger ein und trennt sich von Air Baltic
Künast vs. Meta: EuGH soll Rechtsfragen zur Haftung bei Hasskommentaren klären
Deutsche Bank AG: Hold für Novartis-Aktie
UPS-Aktie steigt: Konzern hebt Jahresziele kurz vor dem Weihnachtsgeschäft an
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis
Suche...
ETF Sparplan

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

76.50
CHF
0.03
CHF
0.04 %
12:47:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 14:05:56

Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
76.50 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern habe trotz einer hohen Messlatte überraschend stark abgeschnitten sowie die Jahresziele für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und das Ergebnis je Aktie angehoben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 95.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 92.47 		Abst. Kursziel*:
2.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 92.33 		Abst. Kursziel aktuell:
2.89%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:05 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
19.10.26 Coca-Cola Buy UBS AG
28.09.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen