Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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Coca-Cola Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Market-Perform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 95.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 97.44
|
Abst. Kursziel*:
-2.50%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 98.25
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.31%
|
Analyst Name::
Alexia Howard
|
KGV*:
-
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