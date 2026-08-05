UBS AG: Siemens-Aktie erhält Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Ein erhöhtes Ziel von Rockwell Automation für das organische Umsatzwachstum reihe sich ein in gute Perspektiven des Digitalgeschäfts von Siemens, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Hinzu komme, dass Siemens von einem günstigeren Basiseffekt profitiern dürfte im Vergleich mit dem US-Unternehmen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:27 Uhr um 0.6 Prozent auf 285.60 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 8.54 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 142’160 Siemens-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 22.0 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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