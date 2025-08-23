|Kurse + Charts + Realtime
23.08.2025 07:37:40
Henkel-Aktie: Henkel-CEO kündigt gezielte Preiserhöhungen an
Henkel-Vorstandschef Carsten Knobel geht nicht von breiten Preiserhöhungen wie im Jahr 2022 aus.
Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Manager mit einem profitablen Wachstum, sieht aber die konjunkturelle Entwicklung mit Sorge. "Wir hatten Anfang des Jahres gehofft, dass sich die Kaufzurückhaltung im zweiten Quartal legt, nun drückt die Unsicherheit über künftige Zölle aber weiter auf die Konjunktur.", sagte er. Es sei kein neues Sparprogramm geplant, um höhere Ergebnisse zu erreichen: "Wir sehen im Moment keine Notwendigkeit zu grösseren Massnahmen."
DOW JONES
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA