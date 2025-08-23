Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’265 0.2%  SPI 17’040 0.3%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’363 0.3%  Euro 0.9394 0.1%  EStoxx50 5’488 0.5%  Gold 3’372 1.0%  Bitcoin 93’790 3.2%  Dollar 0.8017 -0.8%  Öl 67.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Krypto erklärt: Chancen und Grenzen der Tokenisierung von Vermögenswerten
Buchempfehlungen von Warren Buffett: Diese Bücher sollte jeder Anleger lesen
Tesla-Aktie im Fokus: Entwickelt sich Elon Musks Tesla Diner schon kurz nach dem Start zum Mega-Flop?
Henkel-Aktie: Henkel-CEO kündigt gezielte Preiserhöhungen an
BYD-Aktie im Blick: BYD plant Elektro-Supersportwagen mit 3'000 PS
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bei bestimmten Produkten 23.08.2025 07:37:40

Henkel-Aktie: Henkel-CEO kündigt gezielte Preiserhöhungen an

Henkel-Aktie: Henkel-CEO kündigt gezielte Preiserhöhungen an

Henkel-Vorstandschef Carsten Knobel geht nicht von breiten Preiserhöhungen wie im Jahr 2022 aus.

Henkel
17.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Ausgewählte Produkte sollen aber teurer werden. Die früheren Preiserhöhungen seien wegen höherer Rohstoffpreise "unvermeidbar" gewesen, sagte er der Rheinischen Post. Nun würden weiter höhere Preise bei bestimmten Produkten erwartet, "zum Beispiel, wenn wir Innovationen auf den Markt bringen, die einen besonderen Mehrwert für die Kunden bieten".

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Manager mit einem profitablen Wachstum, sieht aber die konjunkturelle Entwicklung mit Sorge. "Wir hatten Anfang des Jahres gehofft, dass sich die Kaufzurückhaltung im zweiten Quartal legt, nun drückt die Unsicherheit über künftige Zölle aber weiter auf die Konjunktur.", sagte er. Es sei kein neues Sparprogramm geplant, um höhere Ergebnisse zu erreichen: "Wir sehen im Moment keine Notwendigkeit zu grösseren Massnahmen."

DOW JONES

Weitere Links:

Henkel-Aktie höher: Henkel senkt Umsatzprognose - Sparprogramm stützt Ergebnis
Henkel-Aktie in Rot: Henkel mit leichtem Umsatzminus im ersten Quartal
Henkel-Aktie fällt: Henkel beschleunigt Verkauf von Handelsmarken in Nordamerika

Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA