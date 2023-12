NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP auf ihre "Energy Best Ideas List" gesetzt. Die Einstufung der Aktie beließ Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 625 Pence. Es gebe etliche Kurstreiber für den Ölkonzern, so etwa das wie erhofft angehobene Kreditrating und die Bestätigung eines neuen Konzernchefs, welcher wohl der aktuelle Interims-Amtsinhaber CEO Murray Auchincloss sein werde./gl;